Volo Ryanair da Parigi dirottato a Pescara a causa del maltempo a Bari

BARI – A causa delle condizioni meteorologiche avverse e del forte vento su Bari, ilproveniente da Parigi Beauvais e diretto a Bari è stato dirottato all’aeroporto di

Il velivolo è atterrato a Pescara intorno alle 13:30, una volta appurato che non sarebbe stato possibile l’atterraggio a Bari. I passeggeri saranno trasferiti in Puglia con autobus, servizio che sarà gestito direttamente dalla compagnia aerea tramite collegamento sostitutivo.