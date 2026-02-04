Volo Ryanair da Parigi dirottato a Pescara a causa del maltempo a Bari
BARI – A causa delle condizioni meteorologiche avverse e del forte vento su Bari, il volo Ryanair FR 3979 proveniente da Parigi Beauvais e diretto a Bari è stato dirottato all’aeroporto di Pescara.
Il velivolo è atterrato a Pescara intorno alle 13:30, una volta appurato che non sarebbe stato possibile l’atterraggio a Bari. I passeggeri saranno trasferiti in Puglia con autobus, servizio che sarà gestito direttamente dalla compagnia aerea tramite collegamento sostitutivo.