Violenza di genere, ecco il corso di "Voiceat" per il contrasto

- l’autostima e la dipendenza affettiva

- l’identikit dell’abusante perverso e le tecniche di manipolazione emotiva

- il controllo e la dipendenza biochimica indotta

- l’analisi dei casi più efferati di femminicidio

- le prime tecniche di difesa personale



Un percorso coerente, strutturato ed efficace, pensato anche per chi crede di non essere direttamente coinvolto dal problema, perché la violenza di genere — in costante aumento, nonostante il rafforzamento del sistema legislativo — riguarda tutti, indistintamente.



I docenti del corso:



La frequenza è obbligatoria e al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.Il modulo di adesione è scaricabile dal sito Elisabetta Bertoglio, psicologa e psicoterapeutaMartina Lisi, psicologa e psicoterapeutaRoberta Errico, counselor e naturopata, Presidente di AMAPUGLIA (Auto Mutuo Aiuto per il contrasto alla violenza di genere)Tiziana Cecere, avvocato e Presidente dell’associazione Fermi con le ManiAnnalaura Giannelli, avvocato, scrittrice e fondatrice di VoiceatLuca Zara, insegnante di arti marziali e arte energeticaIl corso, gratuito e a numero chiuso, sarà coordinato dalla presenza accogliente di Matilde De Razza.La frequenza è obbligatoria e al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.Il modulo di adesione è scaricabile dal sito www.voiceat.it

LECCE - Voiceat annuncia il Primo Corso di Formazione per il contrasto alla violenza di genere, un’iniziativa senza precedenti sul territorio, realizzata con il sostegno di Puglia Donna Partecipa – Progetto Punti Cardinali e dell’Assessorato alla Formazione, guidato dall’Assessore Giulia Puglia.Il progetto pensato e scritto dall'avv. Annalaura Giannelli, fondatrice di Voiceat (la casa di moda di connotazione etico sociale pensata per sostenere temi di genere) nasce con un obiettivo chiaro e urgente: fornire alle donne strumenti concreti e consapevolezza per riconoscere i segnali della violenza prima che la sua spirale diventi irreversibile.Un percorso formativo innovativo che interviene prima, non dopo, quando la violenza è già esplosa in forme eclatanti.Il programma prevede cinque lezioni, che si terranno ogni sabato dalle ore 14.30 alle 18.30, a partire dal 21 marzo p.v., presso la sede del Voiceat Space Art Gallery di Nardò in via Ettore Fieramosca, 4Le lezioni saranno tenute da docenti di primo livello: psicologhe, psicoterapeuti, avvocati e maestri di difesa personale, in un approccio multidisciplinare che unisce analisi psicologica, strumenti legali e tecniche di protezione fisica.