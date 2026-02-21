Festival dell’Alta Murgia al via: il primo appuntamento al Teatro Mercadante celebra il “Nuovo Mondo”

ALTAMURA – Prende il via la quinta edizione del Festival dell’Alta Murgia, che inaugura il suo cartellone domenica 22 febbraio alle ore 18:30 aldicon il concerto dal titolo Dal Nuovo Mondo. Un appuntamento che promette di affascinare il pubblico con un programma capace di coniugare contemporaneità e grande tradizione sinfonica.

Sotto la direzione artistica di Leonardo Colafelice, la rassegna si apre con l’Orchestra Filarmonica Pugliese, affidata per l’occasione alla bacchetta del Maestro Piotr Jaworski. Solista della serata sarà il sassofonista di fama internazionale Gaetano Di Bacco, protagonista di pagine di grande raffinatezza tecnica ed espressiva.

Il programma si aprirà con One4Two di Michele Molinelli, compositore e direttore d’orchestra contemporaneo, per proseguire con la celebre Pequeña Czardas di Pedro Iturralde, brano iconico del virtuosismo sassofonistico. Il momento culminante sarà dedicato alla Sinfonia n. 9 “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák, capolavoro che fonde la tradizione musicale europea con suggestioni della cultura popolare americana e che dà il titolo all’intera serata.

Informazioni utili

“Dal Nuovo Mondo” – V Edizione Festival dell’Alta Murgia

Teatro Mercadante, Altamura

Domenica 22 febbraio 2026, ore 18:30

Orchestra Filarmonica Pugliese

Direttore: Piotr Jaworski

Solista: Gaetano Di Bacco (sassofono)

Biglietti

Biglietto singolo: Intero € 10,50 | Ridotto Under 30 € 6,50 (prevendita esclusa)

Abbonamento (4 eventi): Intero € 32,00 | Ridotto Under 30 € 20,00 (prevendita esclusa)





Tutte le informazioni e la biglietteria sono disponibili sul sito ufficiale del Festival dell’Alta Murgia.



