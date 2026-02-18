Lecce, Conferenza conclusiva del progetto 'Metaverse Justice: Legal And Practical Implications for Justice in the Metaverse' domenica 22 febbraio



LECCE - Domenica 22 febbraio, a partire dalle 17:00, presso Tagliatelle - Stazione Ninfeo, in Via del Ninfeo a Lecce si terrà la Conferenza conclusiva del progetto "MetaJust - Metaverse Justice: Legal And Practical Implications for Justice in the Metaverse" (PRIN PNRR 2022) dedicata ai principali sviluppi del Metaverso nei settori del diritto, dell'economia e della società.





Il progetto è stato realizzato sotto il coordinamento scientifico del Dott. Giampiero Lupo (CNR-ISASI), in collaborazione con le Unità di Ricerca del Politecnico di Bari, guidata dal Prof. Vito M. Manghisi, e del Dipartimento di Economia dell’Università del Salento, guidata dalla Prof.ssa Stefania Massari.





Negli ultimi anni, la diffusione delle tecnologie immersive ha dato impulso alla creazione di nuovi ambienti digitali in cui utenti, aziende e istituzioni possono interagire attraverso avatar, ampliando le possibilità di connessione e collaborazione. Durante la conferenza, quattro esperti del progetto Meta-Just, dialogheranno sul potenziale del Metaverso nel migliorare l'accesso ai servizi pubblici e supportare diritti fondamentali, come l'accesso alla giustizia, offrendo soluzioni innovative per le interazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni.





Inoltre, saranno affrontate questioni cruciali legate alla privacy, alla sicurezza dei dati e alla regolamentazione etica delle piattaforme digitali, aspetti già noti nell’era dei social network ma ampliati dalla complessità dei mondi virtuali.





Infine, sarà presentata l’aula di tribunale virtuale sviluppata nell’ambito del progetto Meta-Just, ed a margine della conferenza sarà possibile provare il tribunale nel metaverso attraverso l’utilizzo di dispositivi di Realtà Virtuale.





L'evento è organizzato dal Prof. Vito Manghisi (DMMM – POLIBA), dal Dott. Giampiero Lupo (Responsabile di Progetto) e dalla Dott.ssa Michela Trinchese (ISASI-CNR).