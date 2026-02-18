Brindisi, pastori tedeschi salvati dalla Polizia ritrovano i proprietari

BRINDISI – Una vicenda a lieto fine ha visto protagonisti duenel rione Sant’Elia. Durante i controlli di routine tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio, laha notato i due cani vagare disorientati per le strade, a rischio di investimento.

Gli agenti hanno prontamente posizionato la vettura di servizio con i lampeggianti accesi per proteggere gli animali, avvicinandoli con qualche snack. Dopo l’arrivo del veterinario, i cani sono stati trasferiti temporaneamente al canile comunale di Brindisi, dove, poche ore dopo, sono stati riconsegnati ai loro proprietari, tornando finalmente a casa sani e salvi.