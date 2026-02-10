Lecce, Rafia ceduto all’Esperance Tunisi: contratto fino al 2029

- Ilha ceduto a titolo definitivo il centrocampista tunisinoall’. Il giocatore ha firmato un contratto con il club nordafricano fino al, chiudendo così la sua esperienza in giallorosso.

Nella stagione 2024-2025 di Serie A, Rafia ha collezionato 34 presenze con il Lecce. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Pescara, Juventus Next Gen (Under 23), Cremonese, Standard Liegi, della squadra B del Lione e del Lione Under 19. A livello internazionale ha totalizzato 37 presenze con la nazionale tunisina, oltre a una gara con la Francia Under 18 e una con la Francia Under 17.

Nei prossimi giorni il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, insieme al presidente Saverio Sticchi Damiani, dovrà intervenire sul mercato – valutando anche i profili svincolati – per individuare un sostituto a centrocampo. Nel prosieguo del campionato di Serie A, l’obiettivo dei salentini resta quello di conquistare la salvezza.