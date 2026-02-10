WTA 1000 Doha, Cocciaretto avanti: risultati del primo turno

Nel primo turno del torneo WTA 1000 di Doha, in Qatar, Elisabetta Cocciaretto conquista il pass per il secondo turno battendo la francese Elisa Jacquemot con il punteggio di 7-6 6-2.Negli altri incontri di giornata, la ceca Tereza Valentova supera 7-6 6-1 la filippina Alexandra Eala, mentre la greca Maria Sakkari si impone con un netto 6-1 6-3 sulla turca Zeynep Sonmez. Successo anche per la ceca Karolina Pliskova, che avanza dopo il ritiro dell’americana Amanda Anisimova nel terzo set per un problema muscolare, sul punteggio di 4-1 per la Pliskova: il primo set era andato ad Anisimova per 7-5, mentre il secondo era stato vinto dalla ceca al tie-break per 7-6.Vittoria convincente per la ceca Linda Noskova, che batte 6-4 6-0 l’australiana Maya Joint, e per la connazionale Katerina Siniakova, che supera 6-4 6-1 la danese Clara Tauson. Rimonta riuscita per la cinese Qinwen Zheng, capace di imporsi 4-6 6-1 6-2 sull’americana Sofia Kenin.Proseguono il loro cammino anche la russa Anna Kalinskaya, vincente 6-2 6-1 sulla spagnola Jessica Bouzas Maneiro, la cinese Xinyu Wang, che supera 6-1 7-5 la colombiana Emiliana Arango, e l’americana Emma Navarro, che batte 7-5 6-1 la tedesca Tatjana Maria.