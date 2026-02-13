Lidl ritira un lotto di funghi trifolati dopo la segnalazione di una blatta a Mola di Bari

MOLA DI BARI - Un cliente ha acquistato una lattina di funghi trifolati presso un supermercato Lidl lo scorso 8 febbraio. Tornato a casa, ha aperto il barattolo – perfettamente sigillato – e ha trovato una blatta immersa nel prodotto.

L’uomo ha subito fotografato la scoperta e ha contattato sia il punto vendita sia il servizio clienti della catena, prima di formalizzare una denuncia ai Carabinieri del NAS.

Il supermercato ha prontamente avviato le verifiche del caso. Lidl ha precisato che non risultano altri episodi analoghi legati allo stesso lotto, che tuttavia è stato comunque ritirato dalla vendita a titolo precauzionale.