Loredana Capone eletta presidente della V Commissione: “Confronto e ascolto al centro del nostro lavoro”

BARI – “Ringrazio i colleghi per la fiducia dimostratami”. Con queste parole Loredana Capone ha commentato la sua elezione alla presidenza della V Commissione consiliare, organismo che si occupa di materie strategiche per lo sviluppo del territorio, dall’ambiente all’urbanistica, dai trasporti alla gestione dei rifiuti.

La neoeletta presidente ha indicato con chiarezza l’impostazione che intende dare ai lavori della Commissione: “Al centro della nostra azione metteremo il confronto e l’ascolto delle comunità, essenziali per costruire insieme soluzioni ai bisogni reali”.

Tra le prime iniziative annunciate, la convocazione della Commissione per affrontare il tema del dissesto idrogeologico in Puglia, anche alla luce dei recenti episodi registrati lungo la costa di Melendugno. L’obiettivo sarà coinvolgere operatori e soggetti interessati per ottenere una mappatura aggiornata della situazione regionale e valutare possibili interventi.

Tra le priorità indicate anche il potenziamento dei trasporti, con particolare attenzione ai collegamenti con le aree interne, e la gestione del ciclo dei rifiuti, tema che – ha sottolineato Capone – “merita un’attenzione alta e risolutiva”.