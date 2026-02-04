Malore in mare aperto: pescatore soccorso al largo di Chiatona

TARANTO - Momenti di apprensione nella notte tra lunedì e martedì al largo di Chiatona, nel territorio di Taranto, dove una persona si è sentita male mentre si trovava a bordo di un peschereccio in mare aperto, senza riuscire a rientrare autonomamente in porto.

L’imbarcazione, con a bordo due persone, si trovava a circa due miglia dal porto di Taranto quando è scattata la richiesta di soccorso. La sala operativa della Capitaneria di Porto ha immediatamente attivato le procedure di emergenza, inviando sul posto una motovedetta della Guardia Costiera.

Il peschereccio è stato raggiunto e assistito dall’unità di soccorso, che ha garantito il rientro in sicurezza fino alla banchina del porto di Taranto. Qui ad attendere l’imbarcazione c’era già il personale sanitario del 118, precedentemente allertato dalla Capitaneria.

Il paziente è stato preso in carico dai sanitari e trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni non sono state rese note, ma l’intervento tempestivo dei soccorsi ha consentito di gestire rapidamente l’emergenza.