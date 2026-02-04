Maltempo nel Salento: pioggia, vento e danni in numerose località. A Marina di Ugento crolla muro esterno chiesa Madonna dell'Aiuto

LECCE - Il maltempo con pioggia battente e venti forti sta colpendo da oggi il Salento, provocando numerosi disagi. Si registrano cadute di alberi, segnali stradali, cartelloni e pali della luce, oltre a crolli di muri di cinta. Diversi comuni hanno emesso ordinanze di chiusura per parchi, giardini pubblici e cimiteri.

I vigili del fuoco sono particolarmente impegnati nel Sud Salento. Critica la situazione a Torre San Giovanni, marina di Ugento, dove è crollato il muro esterno della chiesa della Madonna dell’Aiuto. Allagamenti hanno causato la chiusura delle strade lungo il porto, mentre nella piazzetta del porto è crollata la copertura di un parco giochi.

A rischio la circolazione sulla statale 274 tra Presicce e Acquarica, con alberi di pino caduti nei pressi del poliambulatorio della Cittadella della Salute. A Lecce, Viale De Pietro è stato momentaneamente chiuso per permettere un intervento tecnico sulla linea del filobus danneggiata.