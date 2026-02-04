Paura a Gioia del Colle: auto prende fuoco in corsa, conducente salvo

GIOIA DEL COLLE – Momenti di paura oggi pomeriggio, quando un’auto con a bordo una persona ha preso improvvisamente fuoco mentre era in corsa. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e ha subito chiamato i soccorsi. Le immagini pubblicate sono state realizzate da Mimmo Guagnano, edicolante del posto.

L’incendio è divampato tra via Mentana e via Giovanni Prati, in pieno centro cittadino. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno raggiunto un’auto parcheggiata e danneggiato la facciata di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona.