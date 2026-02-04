Arriva la terza stagione della miniserie TV “PostQuam Game”: sarà un videogioco narrativo

Auditorium “Antonio De Curtis” dell’I.P. Santarella-De Lilla, sede di Japigia – Bari

Venerdì 6 febbraio alle ore 9.00, presso l’Auditorium “Antonio De Curtis” dell’I.P. Santarella–De Lilla, sede di Japigia (Bari), si terrà il primo tavolo di approfondimento dedicato allo studio delle tematiche del futuro videogioco narrativo “PostQuam Game”, la miniserie TV realizzata dagli studenti del Santarella-De Lilla.

L’incontro è realizzato in collaborazione con l’Associazione Gens Novae e con l’ITS Apulia Digital Maker.

Saranno presenti al convegno la dott.ssa Maria Anna Manicone, Dirigente Scolastica dell’I.P. Santarella-De Lilla, l’Avv. Antonio La Scala di OPV Gens Novae, Marco De Carlo, Game Designer dell’ITS Apulia Digital Maker, e gli alunni destinatari del progetto.

L’obiettivo dell’incontro è avviare un approfondimento interdisciplinare sui contenuti educativi, sociali e culturali che caratterizzeranno il progetto videoludico. La sezione di lavoro sarà un’occasione di confronto sul linguaggio videoludico come strumento educativo, inclusivo e di crescita, capace di dialogare con le nuove generazioni attraverso modalità innovative e interattive. Verranno altresì approfondite le principali tematiche sociali ed educative al centro del videogioco, tra cui contrasto al bullismo e al cyberbullismo, prevenzione della dispersione scolastica, educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, educazione ambientale, inclusione degli studenti con disabilità e degli alunni stranieri, pari opportunità e sensibilizzazione contro la violenza di genere.

L’incontro è rivolto a studenti, docenti, professionisti del settore digitale e rappresentanti del mondo associativo e istituzionale, con l’intento di costruire una visione condivisa del videogioco come strumento formativo e sociale.

Il progetto “PostQuam Game” è ideato per la realizzazione di un videogioco narrativo interattivo di genere fantasy, evoluzione dell’omonima serie, che intreccia paesaggi, storia e patrimonio culturale del territorio in una trama digitale immersiva. Il progetto si inserisce in un percorso di ricerca-azione finalizzato a trasformare le passioni dei giovani in competenze professionali, valorizzando creatività, tecnologia e storytelling.

Il progetto è finanziato nell’ambito dell’Azione A.3 “Visioni Fuori Luogo”, prevista dal Bando D.D. n. 98 del 16/01/2025, “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”, promosso dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, istituito dalla Legge Cinema e Audiovisivo del 2016.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’I.P. Santarella-De Lilla, l’I.C. Di Zonno di Triggiano (Bari), l’I.C. Japigia 1 – Verga, l’I.C. Don Milani-Ungaretti (Bari), l’I.C. Grimaldi Lombardi (Bari), l’I.C. Fraccacreta (Bari), Don Bosco Duse, l’Impresa Sociale D.P.D.B. Montecalvario S.r.l., Regione Puglia, Comune di Bari (Assessorato alle Politiche Culturali e Turistiche), Comune di Bitetto, Politecnico di Bari attraverso il FabLab, Associazione Gens Novae, ITS Apulia Digital Maker, Fondazione Fizzarotti HEARTH, Domina ARL, APS Bottega del Sorriso, Associazione Tou.Play ETS, Fleet Save Dinamo Film Produzioni SRL, Pooya Srl e Associazione Tutti in Scena Cultura e Spettacolo.