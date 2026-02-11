Massafra, incidente all’ufficio postale: dipendente ferita da una finestra caduta

MASSAFRA - Ieri mattina, all’ufficio postale di Massafra Centro (Taranto), una lavoratrice è rimasta ferita dopo la caduta di una pesante finestra in metallo all’interno dei locali operativi. La donna ha riportato lesioni ed è stata trasportata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell’Asl per verificare le condizioni di sicurezza dei locali. Secondo Camillo Massari, segretario regionale Puglia di Fnc Ugl Comunicazioni – Settore Poste, il direttore dell’ufficio aveva già segnalato il malfunzionamento della finestra tramite un ticket, circostanza che rende l’incidente ancora più grave, “perché dimostra come il rischio fosse noto e non adeguatamente affrontato”.

Il sindacato chiede interventi urgenti di messa in sicurezza dell’ufficio, la verifica strutturale di tutti gli infissi e un confronto immediato con le organizzazioni sindacali. “Esprimiamo piena solidarietà alla collega coinvolta e auguriamo una pronta guarigione”, conclude Massari.