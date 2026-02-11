Maltrattamenti su minori in una scuola di Bari, arrestata 66enne a Reggio Emilia

BARI - I Carabinieri di Reggio Emilia hanno eseguito l’arresto di una donna di 66 anni, condannata per maltrattamenti su minori di età inferiore ai 14 anni all’interno di un istituto scolastico in provincia di Bari. Gli episodi risalgono al periodo compreso tra settembre 2013 e giugno 2014.

La sentenza di condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione era stata emessa dalla Corte d’Appello di Bari il 9 ottobre 2024 ed è diventata definitiva il 16 gennaio scorso, dopo che la Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso della difesa.

L’ordine di carcerazione è stato eseguito lunedì dai Carabinieri di Reggio Emilia, dove la donna risiede.