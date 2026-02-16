Melendugno, sopralluogo del presidente Decaro dopo il crollo dell’Arco dei Faraglioni: “Perso un simbolo della costa jonica”

MELENDUGNO - Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha effettuato un sopralluogo nella zona di Sant’Andrea a Melendugno (Lecce) colpita dal crollo dell’Arco dei Faraglioni, uno dei simboli naturali del Salento. Accompagnato dal sindaco Maurizio Cisternino e dal presidente di Confimprese Demaniali, Mauro Della Valle, Decaro ha evidenziato la grave erosione che interessa gli arenili della costa jonica.

“Abbiamo perso uno degli elementi identitari della nostra regione, un elemento simbolico. Perdiamo un grande attrattore turistico – ha dichiarato Decaro –. Purtroppo i processi naturali vengono spesso accelerati da fenomeni meteorologici, come la coda del ciclone Oriana che ha colpito il Sud Italia”.

Il governatore ha sottolineato l’impegno della Regione per rallentare l’erosione costiera: “Dobbiamo preservare la costa. Alcuni interventi precedenti non hanno dato i risultati sperati, ma proveremo ad aiutare i Comuni anche con strutture regionali, perché progettare e realizzare opere su alcuni tratti è complesso e richiede numerose autorizzazioni”.

Decaro ha inoltre annunciato l’intenzione di semplificare l’iter autorizzativo attraverso un tavolo unico che riunisca tutti gli attori coinvolti: “Sosterremo i Comuni finanziariamente e con supporto tecnico, agevolando le autorizzazioni necessarie per gli interventi di consolidamento della costa”.

L’iniziativa conferma l’attenzione della Regione Puglia verso la tutela del patrimonio naturale e turistico del Salento, colpito negli ultimi anni da fenomeni di erosione sempre più intensi.