Bari, focolaio di scabbia al Policlinico: 20 operatori contagiati, la UIL FPL solleva il caso

BARI - Un focolaio di scabbia è stato segnalato al Policlinico di Bari, presso l’Unità Operativa di Endocrinologia, con circa 20 operatori sanitari contagiati, tra infermieri e OSS. La situazione è stata denunciata dalla UIL FPL (Segreteria Regionale Puglia-Bari-BAT), che ha evidenziato gravi criticità igienico-sanitarie nei locali dell’unità operativa.

Secondo il sindacato, il focolaio sarebbe partito da un paziente e vi sarebbero episodi reiterati di presenza di blatte nelle aree di lavoro e assistenziali, condizioni definite “incompatibili con i requisiti minimi di igiene e sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008”, con conseguente rischio biologico per i lavoratori e per la sicurezza delle cure.

La UIL FPL chiede al Policlinico l’attivazione immediata di interventi straordinari di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, con verifica documentata dell’efficacia, oltre alla valutazione del rischio biologico e all’eventuale aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Richiesta anche l’adozione di misure di tutela per il personale esposto, inclusa la sorveglianza sanitaria, e la trasmissione di una relazione scritta sugli interventi effettuati e sulle tempistiche di risoluzione.

La situazione resta monitorata dalle autorità sanitarie competenti, mentre la UIL FPL sollecita una risposta rapida per garantire la sicurezza degli operatori e dei pazienti.