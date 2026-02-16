Weekend trionfale per l’atletica pugliese: due ori e due argenti ai Campionati italiani Allievi indoor ad Ancona

ph_Francesca Grana

Campionati italiani Allievi indoor – Ancona

ANCONA - Un fine settimana di grandi soddisfazioni per l’atletica leggera pugliese, con risultati di rilievo ai Campionati italiani Allievi indoor ad Ancona e al Promoindoor Cadetti a Napoli.

La Puglia festeggia due titoli italiani: Gabriele Belardi, astista tranese classe 2009 dell’Elite Academy Bari, si conferma campione saltando 4,70 metri senza errori precedenti; Gianmarco Bellucci, ostacolista originario di Valenzano e anch’egli dell’Elite Academy Bari, migliora il primato regionale sui 60 metri correndo 7”91 in finale.

Medaglie d’argento per Sofia Sternativo (salto in alto, 1,66 m) e Giacomo Ferramosca (salto triplo, 14,45 m), con ottime prestazioni nonostante alcuni piccoli errori. Bene anche i marciatori dell’Amatori Atletica Acquaviva, con Davide Sorressa e Adriano Caferra quarti e quinti nei 3000 metri, e Stefania Avitto quinta nella gara femminile.

Promoindoor Cadetti – Napoli

Al PalaVesuvio di Napoli, la rappresentativa pugliese Cadetti ha dominato il Promoindoor 2026, conquistando il primo posto assoluto e vincendo nove gare. Successi per Giuseppe Caporusso (1000 m), Giulia Matilde Musciagna (1000 m), Marco Aurelio Cassano e Ilenia Giusti (3000 m marcia), Andrea Gambino (60 m), Michele Mele e Ilaria Carmela Solenne (300 m), Francesco Paolo Parisi (salto in alto), Gracious Silvanus Sanga (salto in lungo femminile) e la staffetta maschile 3x1 giro composta da Martines, Mele e Gambino.

Lanci invernali – Molfetta e Padova

A Molfetta, Martina Lukaszek si impone nel disco femminile con 44,25 m, mentre Paolo Puppo torna alle gare nel giavellotto con un miglior lancio di 62,20 m. Giovanni De Cesare chiude a 60,94 m e Carmelo Musci a 58,11 m.

A Padova, Vincenzo D’Agostino migliora il primato regionale assoluto indoor nel getto del peso, portandolo a 19,27 m, superando il precedente limite di 18,84 m.

10 Miglia di Martina Franca

Olivier Irabaruta vince la “Sciot e vnot” percorrendo 16,093 km in 52’54”, precedendo di poco il connazionale Jean De Dieu Butoyi. Prima tra le donne Claudia Carmela Paladini.

Il weekend conferma la vitalità del movimento giovanile pugliese e la crescita complessiva dell’atletica regionale, con prestazioni che fanno ben sperare per i prossimi appuntamenti nazionali.

Per risultati dettagliati: Puglia Fidal