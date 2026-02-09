Monopoli, corpo di un uomo ritrovato in mare legato a una pietra

MONOPOLI – Tragedia questa mattina a Monopoli: il corpo di un uomo è stato ritrovato nelle acque antistanti la Banchina Solfatara, tra le imbarcazioni ormeggiate.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni testimoni, e sul posto è intervenuta immediatamente la Guardia Costiera, che ha messo in sicurezza l’area. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era ricercato dai familiari, preoccupati per la sua scomparsa. Il corpo sarebbe stato trovato legato a una pietra.

Per il recupero della salma sono intervenuti anche i sommozzatori del Soccorso Subacqueo Acquatico dei Vigili del Fuoco di Taranto. Nelle prossime ore saranno effettuati gli accertamenti medico-legali per stabilire le cause del decesso, mentre le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti.