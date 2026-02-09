Bari, lavori per il BRT: nuove modifiche alla viabilità in piazza Massari e via Loiacono

BARI – Proseguono i lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi europei Next Generation EU nell’ambito del PNRR. Per consentire l’avanzamento dei cantieri sono state firmate due nuove ordinanze dirigenziali che prevedono modifiche temporanee alla circolazione in piazza Massari e in via Natale Loiacono, nel quartiere Japigia.

L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi ha spiegato che i lavori stanno procedendo a ritmo sostenuto: già realizzati 8 dei 24 chilometri di rifacimenti stradali previsti. Il progetto complessivo prevede quattro linee per un totale di 60 chilometri di percorsi, con 108 fermate e 83 pensiline tecnologiche. I cantieri sono attivi in diverse zone strategiche della città, tra cui Japigia, la Fiera del Levante – dove sorgeranno i capolinea – oltre a via Caldarola e corso Vittorio Veneto.

Per quanto riguarda piazza Massari, da mercoledì 11 febbraio al 9 aprile 2026 è previsto il senso unico nel tratto tra corso Vittorio Veneto e via San Francesco d’Assisi, restringimenti di carreggiata, divieti di fermata e modifiche alle svolte nelle strade limitrofe. Previsto inoltre il limite di velocità a 30 chilometri orari nelle aree interessate dai lavori.

Nel quartiere Japigia, su via Natale Loiacono, da martedì 10 febbraio al 9 marzo 2026 sono istituiti restringimenti di carreggiata, divieto di fermata su entrambi i lati e senso unico da via Paolo Aquilino verso via Caldarola. Sono previste anche modifiche alle svolte su via Caldarola e nelle strade limitrofe, oltre al limite di velocità a 30 chilometri orari.

Restano esclusi dagli obblighi e dai divieti i mezzi dell’impresa esecutrice, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, le ambulanze e i veicoli di emergenza durante il servizio. Per informazioni aggiornate sui cantieri è attivo il call center comunale al numero 080 5772399, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.