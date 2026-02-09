Emirates sbarca a Bari: open day per il reclutamento di assistenti di volo il 15 febbraio

BARI – La compagnia aerea Emirates continua la sua campagna di recruiting in Italia e arriva a Bari con un open day dedicato al reclutamento di assistenti di volo. L’evento si terrà il 15 febbraio presso il Mercure Villa Romanazzi Carducci, in via Capruzzi 326.

L’iniziativa rientra nel piano strategico della compagnia per investire sul personale in Italia: attualmente più di 922 italiani fanno parte dell’equipaggio di cabina di Emirates, che conta oltre 25.530 membri a livello mondiale.

Il recruiting è rivolto a neolaureati con esperienze di stage o lavori part-time, a chi ha almeno un anno di esperienza nel settore dell’ospitalità o del servizio clienti, e a chi desidera intraprendere una carriera internazionale. I candidati selezionati seguiranno un’intensa formazione di 8 settimane presso la struttura Emirates a Dubai, acquisendo competenze di ospitalità, sicurezza e gestione dei servizi di bordo.

Emirates offre ai membri dell’equipaggio uno stipendio esente da imposte, alloggio fornito dalla compagnia, trasporto da e verso l’aeroporto, copertura medica e agevolazioni su viaggi e attività ricreative a Dubai, oltre a opportunità di crescita professionale in un contesto internazionale.

Per maggiori informazioni su requisiti, benefit e programma di formazione, è possibile consultare la pagina Emirates Cabin Crew Careers: Emirates Careers.