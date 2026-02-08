Ondata di furti agli Eurospin nel Salento: nuovo colpo a Guagnano
GUAGNANO – Prosegue l’ondata di furti ai danni dei discount Eurospin nel Salento. L’ultimo episodio si è verificato nella notte nel punto vendita di Guagnano, lungo la strada statale 7ter.
I malviventi, dopo essere riusciti a introdursi all’interno della struttura – dotata di sistema di videosorveglianza – hanno preso di mira il reparto alimentare, concentrandosi in particolare sui formaggi. Il valore complessivo della refurtiva è ancora in fase di quantificazione.
Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno analizzando anche le immagini delle telecamere per risalire agli autori del colpo.
Dall’inizio dell’anno si sono registrati furti simili ai danni della stessa catena a Ugento, Aradeo, Melendugno, Galatina e Copertino. Gli investigatori non escludono che possa trattarsi dell’azione di una stessa banda specializzata.
