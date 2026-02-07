Multiproprietà nel calcio, il termine del 1° luglio 2028 non sarà prorogato: incontro a Bari tra Gravina, Leccese e Decaro

BARI – Il sindaco di Bari, Vito Leccese, e il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, hanno incontrato oggi a Bari il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Gabriele Gravina, in occasione della presentazione del Torneo delle Regioni.

Il confronto ha permesso di ottenere rassicurazioni sull’indifferibilità del termine per lo scioglimento delle multiproprietà nel calcio professionistico, come richiesto dal sindaco in una lettera inviata lo scorso dicembre.

«Si è trattato di un incontro cordiale, durante il quale abbiamo parlato anche della manifestazione che si terrà tra marzo e aprile nelle province di Bari, Lecce, Brindisi e Taranto – ha dichiarato Leccese – È stata l’occasione per affrontare anche il tema del futuro della squadra di calcio della città di Bari».

Gravina ha confermato che dal 1° luglio 2028 non sarà più possibile controllare contemporaneamente più club professionistici in Italia e che la scadenza non sarà prorogabile. «La volontà della Federazione è rispettare pienamente la data fissata – ha aggiunto Leccese – Qualora la società non venisse ceduta entro quel termine, la proprietà perderebbe definitivamente il titolo sportivo».

Il sindaco ha concluso ringraziando Gravina per le rassicurazioni, sottolineando l’importanza della questione per il futuro della squadra e per la passione dei tifosi barese.