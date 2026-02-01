Napoli: 'L'Arcimboldo International 2026', premiato lo chef leccese Mirco Vigna



NAPOLI - Con grande soddisfazione e orgoglio per il nostro panorama enogastronomico, lo chef Mirco Antonio Vigna è stato invitato a partecipare alla cerimonia di premiazione di L'Arcimboldo International 2026, evento di rilievo internazionale che celebra gli Artisti del Gusto per l'eccellenza professionale nel mondo culinario.





La cerimonia si terrà lunedì 2 febbraio alle ore 15:00 presso il Teatro Totò di Napoli, nel cuore del centro storico.





È un appuntamento che raccoglie professionisti, chef, produttori e protagonisti dell’alta cucina provenienti da tutta Italia e dall’estero.





Saranno assegnati la prestigiosa statuina de "L’Arcimboldo" e la targa con i simbolici “pennelli d’eccellenza”, riconoscimenti riservati ai protagonisti che con creatività, rispetto per la tradizione e innovazione, raccontano e promuovono la cultura del gusto.





Lo chef Mirco Antonio Vigna – apprezzato interprete di alta cucina – salirà sul palco per ritirare questi importanti riconoscimenti al suo percorso professionale, rappresentando con competenza e visione il proprio stile culinario.





A fianco di Vigna sarà presente e parte attiva l’azienda agricola Brunitta, realtà pugliese impegnata nella produzione artigianale di pasta e grano antico, simbolo di qualità, tradizione e autenticità nel settore agroalimentare italiano.





"L’Arcimboldo 2026" si conferma così momento di celebrazione per chi, come Mirco Antonio Vigna e Brunitta, contribuiscono quotidianamente a elevare la cultura culinaria italiana, raccontandola con passione, competenza e radici profonde nella tradizione enogastronomica del nostro Paese.