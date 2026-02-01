Grottaglie, rissa al luna park durante la festa patronale: due feriti, uno è minorenne

GROTTAGLIE - Sabato sera di sangue a, dove una violenta rissa scoppiata nell’area del, allestito in occasione della festa patronale, ha provocato il ferimento di, uno dei quali

Secondo le prime ricostruzioni, nel corso del parapiglia uno dei giovani coinvolti avrebbe estratto un coltello, colpendo più volte un 20enne del posto. Durante la stessa aggressione è rimasto ferito anche un 16enne, che avrebbe tentato di sedare la lite: il minorenne è stato raggiunto da una coltellata a un braccio.

Entrambi i feriti sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale SS Annunziata di Taranto. Le loro condizioni non sarebbero gravi e non sono in pericolo di vita.

Sull’episodio indaga la polizia, che sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare le responsabilità. Al vaglio degli investigatori anche eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze dei presenti, in un contesto che avrebbe dovuto essere di festa e che invece si è trasformato in teatro di violenza.