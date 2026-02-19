Nel monastero di Trani prende forma il progetto Day Time

TRANI - Da domenica 1 e per tutte le domeniche di marzo negli spazi esterni del monastero Santa Maria di Colonna di Trani (Bt) si terrà “Day Time - Sundays at the Monastery” un nuovo progetto culturale che unisce musica, territorio e tradizione, proposto nell’arco dell’intera giornata con vari appuntamenti.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi simbolo della città attraverso una programmazione che abbraccia l’intera giornata, dalla mattina al tramonto, coinvolgendo famiglie, giovani, appassionati di musica e visitatori. Tutte le attività si svolgeranno esclusivamente all’aperto, nel pieno rispetto del contesto storico e architettonico del monastero. Il progetto si inserisce in una visione culturale ormai consolidata in ambito europeo e internazionale, dove la musica contemporanea viene proposta in luoghi di grande valore storico, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio e alla destagionalizzazione dell’offerta turistica.Sono 2 i momenti in cui sarà suddiviso Day Time. La mattina sarà dedicata ad attività formative e divulgative sulla storia della musica elettronica e sulle tecniche di produzione e mixaggio, realizzate in collaborazione con professionisti del settore, etichette discografiche e realtà specializzate. Spazio anche alla cultura del vinile, con un mercatino dedicato ai diggers e alla ricerca musicale, affiancato da un’area di abbigliamento vintage che richiama estetica e memoria urbana. Nel pomeriggio la giornata culminerà con le esibizioni di musica elettronica in formula sunset, in un’atmosfera elegante e non invasiva, pensata per dialogare con l’architettura del monastero e con la luce naturale del tramonto.Elemento centrale del progetto è la valorizzazione delle eccellenze locali. Il Moscato di Trani sarà protagonista di una proposta di drink dedicati, realizzati in collaborazione con importanti barman nazionali, con l’obiettivo di promuovere il vino simbolo della città in chiave contemporanea. Accanto a questo, saranno presenti cantine e frantoi tranesi con prodotti a chilometro zero. Sarà data attenzione anche alla tradizione gastronomica con proposta la “tiedd alla tranese”, con l’intento di rilanciare questa preparazione tipica durante le domeniche festive fino a Pasqua. Inoltre, non mancheranno corner dedicati ai panzerotti fritti, mozzarelle, pane, fave e pecorino, prodotti legati alla stagionalità del mese di marzo.: 3397370398