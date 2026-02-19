Online il nuovo sito web della diocesi di Conversano-Monopoli

CONVERSANO – La diocesi di Conversano-Monopoli ha lanciato il suo nuovo sito web ufficiale, realizzato in collaborazione con il Servizio Informatico della CEI e curato dall’Ufficio diocesano Comunicazioni Sociali della CEI. Il portale, completamente riprogettato nella grafica e nella struttura, è raggiungibile all’indirizzo www.diocesiconversanomonopoli.it e rappresenta un importante passo avanti nella comunicazione digitale della comunità guidata dal vescovo mons. Giuseppe Favale.

Il nuovo sito nasce per offrire ai fedeli e a tutti i cittadini uno strumento moderno, intuitivo e aggiornato per restare in contatto con la vita della diocesi. La piattaforma è progettata per una navigazione semplice e immediata da qualsiasi dispositivo, con particolare attenzione all’accessibilità dei contenuti.

Tra le principali novità, il portale offre un annuario digitale completo con informazioni su tutte le 56 parrocchie distribuite nelle 12 zone pastorali del territorio, che comprende 11 comuni tra la città metropolitana di Bari e la provincia di Brindisi: Conversano, Monopoli, Alberobello, Castellana Grotte, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Turi, Cisternino e Fasano.

Il sito consente di consultare in tempo reale le notizie e gli eventi diocesani, i messaggi del vescovo, le iniziative pastorali e le attività degli uffici diocesani. Una sezione è dedicata alla storia della diocesi, le cui radici affondano nell’antica sede episcopale di Egnazia, una delle più antiche di Puglia, fino all’unificazione delle diocesi di Conversano e Monopoli avvenuta nel 1986.

Il portale si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti e funzionalità, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento digitale per l’intera comunità diocesana e per quanti desiderano conoscere il patrimonio spirituale, culturale e artistico del territorio.