Noicattaro, fatto esplodere l’Atm della Banca Popolare Pugliese: banditi in fuga

NOICATTARO - Un forte boato ha squarciato il silenzio poco prima delle 5 del mattino in via Siciliano, a Noicattaro, dove è stato preso di mira lo sportello Atm della Banca Popolare Pugliese.

Secondo le prime informazioni, ad agire sarebbe stato un gruppo di tre o quattro persone con il volto coperto, che avrebbe utilizzato la cosiddetta tecnica della “marmotta”, facendo esplodere lo sportello automatico. L’esplosione ha provocato ingenti danni alla struttura e alle vetrate della filiale, con detriti e calcinacci finiti sull’asfalto.

I malviventi si sarebbero poi dati alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata, dileguandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Non è ancora chiaro se il colpo sia andato a segno né a quanto ammonterebbe l’eventuale bottino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili.