Bitonto: al teatro Traetta il “Falstaff” di Giuseppe Verdi
BITONTO – Il teatro comunale “Tommaso Traetta”, a Bitonto, si prepara ad accogliere una delle opere più amate e brillanti del repertorio verdiano, il Falstaff. L’opera, l’ultima realizzata di Giuseppe Verdi e sua seconda opera buffa, andrà in scena il 31 marzo.
Lo spettacolo, a cura del Laboratorio del Bitonto Opera festival e diretto da Veaceslav Ceaicovschi Quadrini, promette di restituire al pubblico tutta la verve comica e la sottile ironia della “storia di comari” nata dalla penna di William Shakespeare e riadattata da Arrigo Boito nel suo libretto “Le allegre comari di Windsor”.
La direzione artistica sarà affidata al maestro Carlo Antonio De Lucia. Al pianoforte, a supporto dell'esecuzione, siederà il maestro Angelo Palmisano. Il cast vede un ricco ensemble di interpreti: Luca Bruno nel ruolo del protagonista sir John Falstaff, Carlo Monaco è Ford, mentre Luigi De Luca veste i panni di Fenton. Completano il quadro maschile Stefano Colucci come dott. Cajus, Giuseppe Maiorano nei panni di Bardolfo e Michele Antonetti in quelli di Pistola. Sul versante femminile, Giulia Maggio è mrs. Alice Fenton, Stefania Capozzo interpreta Nannetta, Federica Losavio dà voce e corpo a mrs. Quickly e Mariangela Zito è mrs. Meg Page. Ad arricchire la narrazione e a guidare il pubblico tra le intricate e divertenti vicende del cavaliere grasso, ci sarà la voce narrante di Michele Tullo. Ad accompagnare lo spettacolo, il coro lirico giovanile “Città di Bitonto”, diretto dal maestro Giuseppe Maiorano. L’evento sarà preceduto, in mattinata, da un matinée pensato per le scuole.
Un’occasione per gli appassionati e per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’opera, riscoprendo le armonie senza tempo di Verdi. Biglietti disponibili al botteghino e su VivaTicket. L’ingresso in sala sarà alle 19.30. Sipario alle 20.
L’evento è promosso da Comune di Bitonto, Puglia Culture, La Macina APS, Bitonto Opera Festival, Minerva Event Manager.
