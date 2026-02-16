“Fratelli tutti - insieme con arte”, al Petruzzelli serata di solidarietà per i bambini di Terra Santa

BARI - Domenica 15 febbraio, alle ore 20.30, nel suggestivo scenario del Teatro Petruzzelli di Bari si è tenuta la serata speciale “Fratelli tutti - insieme con arte”, promossa dal Commissariato di Terra Santa con il supporto dell’Ufficio Comunicazione e Fundraising della Provincia “San Michele Arcangelo” dei Frati Minori di Puglia e Molise, a sostegno dei bambini della Terra Santa.

Un evento pensato per trasformare l’arte in ponte di fraternità e la solidarietà in gesto concreto, in risposta a una delle emergenze umanitarie più dolorose del nostro tempo. Il teatro gremito ha decretato il pieno successo dell’iniziativa, che ha intrecciato musica, parole, testimonianze e performance artistiche in un’unica narrazione di speranza.

Numerosi i protagonisti del mondo dello spettacolo che hanno scelto di offrire il proprio talento per la causa: Sergio Rubini, Michele Fazio, Al Bano, Cinzia TH Torrini, Ralph Palka, Maurizio Fabrizio, Katia Astarita, Stefano Di Battista, Niky Nicolai, Violante Placido, Antonio Maggio, Faraualla e Tiziana Schiavarelli.

Tra le autorità presenti il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il sindaco di Bari Vito Leccese, l’arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto Giuseppe Satriano e l’arcivescovo emerito di Taranto Filippo Santoro.

Sul palco, ad accompagnare gli artisti, la band composta da Giuseppe Bassi al contrabbasso, Beppe Brizzi alla batteria, Aldo Bucci alla tromba, Gianfranco Menzella al sax tenore e Gino Palmisano al pianoforte. A condurre la serata Antonio Stornaiolo.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto e del Comune di Bari, con il sostegno dei Rotary Club metropolitani e degli Inner Wheel di Bari. Media partner dell’evento Radio Vaticana, Vatican News e Telenorba.