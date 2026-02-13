Venerdì 20 febbraio tappa di City Vision ad Andria: amministratori da tutta Italia per parlare di smart city



Venerdì 20 febbraio 2026 - ore 10:30 Andria, Food Policy Hub — Palazzo di Città, Piazza Umberto I, Andria (BT)





ANDRIA – È Andria la città scelta come prima tappa del roadshow 2026 di City Vision, la community delle smart city italiane, per un evento che ha per titolo "Muovere verso il futuro".





Amministratori locali giunti da tutta Italia e aziende nazionali si confronteranno su cosa significa intraprendere una trasformazione intelligente che non si esaurisce in un singolo progetto, ma in un percorso lungo fatto di ascolto e progettazione condivisa.





City Vision Andria sarà l’occasione per confrontarsi con chi la mobilità la vive e la progetta ogni giorno.





La stampa è invitata a partecipare all’evento che si terrà venerdì 20 febbraio, ore 10.30 Palazzo di Città Piazza Umberto I, Andria.





Al tavolo di lavoro, guidato dal direttore di City Vision Domenico Lanzilotta e dalla sindaca di Andria Giovanna Bruno si confronteranno il presidente del Consiglio regionale della Puglia Antonio Matarrelli; le sindache e i sindaci di: Trani Amedeo Bottaro, Foggia Maria Aida Episcopo, Bisceglie Angelantonio Agnarano, San Pietro Vernotico Maria Lucia Argentieri, Crispiano Luca Lopomo; gli assessori e le assessore di: Bari Pietro Petruzzelli, Andria Viviana Di Leo, Campobasso Raffaele Bucci, Potenza Loredana Costanza, Cremona Simona Pasquali, Benevento Mario Pasquariello, Torino Marco Porcedda, il deputato al Parlamento europeo Matteo Ricci, oltre a una rappresentanza di aziende, associazioni e rappresentanti della società civile: Alessandro Broccatelli, Presidente di Leganet (ALI Autonomie Locali Italiane), Valerio Lucciarini De Vincenzi, Presidente della Rete dei Comuni Sostenibili, Salvatore Adduce, Presidente di Ali Basilicata, Federico Nina, Project Engineering Professional di A2A Calore & Servizi, Serena Cedrini, Responsabile Relazioni istituzionali locali, Area Centro e Sud di A2A SpA, Silvia Celani, Head of Innovation di PNO Digital, Daniela Salzedo, Presidente di Legambiente Puglia, Alessandro Guerrera, Founder & CEO di Easyvia, Nico Capogna, CEO di Pin Bike, Michele Sgobba, Presidente di Finepro, Gabriele Lippolis, Presidente de I colori dell'energia.



