Serie B: il Bari cade 1-2 contro il Sud Tirol al San Nicola
Primo tempo equilibrato
Nel primo tempo le occasioni fioccano da entrambe le parti, ma il risultato resta invariato. Al 12’ Verdi del Sud Tirol va vicino al gol, mentre al 21’ Crngoj tenta di schiacciare di testa, senza successo. Il Bari risponde al 27’ con Cuni, che sfiora la rete, ma senza concretizzare. Al 41’, Molina del Sud Tirol calcia di destro fuori, mantenendo il punteggio sullo 0-0.
Secondo tempo: Sud Tirol avanti
Il Sud Tirol sblocca la partita già al 2’ con Merkaj, che insacca di destro. Al 5’ Casiraghi spreca una buona occasione per aumentare il vantaggio. Il Bari prova a reagire: al 19’ Cavuoti sbaglia da posizione favorevole e al 21’ Cistana manca di poco la rete.
Al 30’ arriva il colpo che decide la partita: un autogol di Mané regala il raddoppio al Sud Tirol. Il Bari accorcia le distanze al 35’ con Rao, che conclude di destro da fuori area, ma non basta per completare la rimonta. Nel finale, al 94’, Gytkjaer tenta di segnare su punizione, ma il pallone sfiora la rete.
Prossimo impegno
Il Bari cercherà il riscatto nella ventiseiesima giornata di Serie B, quando sabato 21 febbraio alle 15 affronterà il Padova allo stadio Euganeo.