Oltre 250 prestazioni in un week end: il Policlinico accelera sul recupero delle liste d’attesa



Nella sola giornata di sabato sono previste 47 procedure chirurgiche: 30 interventi di oculistica, 3 di neurochirurgia, 7 di urologia e 7 di ortopedia. A queste si aggiungono 188 prestazioni tra visite specialistiche ed esami diagnostici, che spaziano dalla cardiologia pediatrica alla senologia con mammografie ed ecografie, dalla dermatologia con epiluminescenza alla medicina interna, fino all’otorinolaringoiatria e alla cardiologia per adulti. In settimana realizzate anche ecodoppler dei vasi sovraortici, ecografie, tac e risonanze magnetiche in neuroradiologia fino alle 23 e il programma proseguirà anche nelle prossime settimane. Un’estensione degli orari che consente di aumentare la capacità produttiva senza interferire con l’attività ordinaria.



Domenica 1° marzo l’attività chirurgica prosegue con ulteriori 13 interventi in urologia e in ortopedia.

Complessivamente nel week end sono previste 60 procedure chirurgiche e 188 prestazioni ambulatoriali e diagnostiche, per un totale di oltre 250 attività sanitarie aggiuntive.



“Domenica scorsa non è stata un’eccezione – spiega il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce – ma parte del piano straordinario per l’abbattimento delle liste d’attesa che la Regione ci ha chiesto di attuare. L’estensione delle attività chirurgiche e diagnostiche nel fine settimana ci consente di intervenire in modo mirato sulle priorità e sui bisogni più urgenti, valorizzando al meglio le risorse professionali e tecnologiche disponibili. È un impegno che coinvolge in maniera integrata la Direzione sanitaria, l’unità operativa del Responsabile Unico delle Liste di Attesa, le équipe chirurgiche e tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo. I medici e tutto il personale hanno compreso pienamente la rilevanza di questo piano e stanno offrendo un contributo determinante alla sua realizzazione per garantire risposte più rapide e concrete ai cittadini in attesa di una prestazione ospedaliera”.

Un nuovo fine settimana dedicato al recupero delle prestazioni urgenti e brevi, con un’intensificazione delle attività chirurgiche, ambulatoriali e radiologiche. È il nuovo step del piano straordinario per l’abbattimento delle liste d’attesa che il Policlinico di Bari mette in campo sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo.