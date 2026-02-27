LecceFantaFest 2026: sei giorni tra fantascienza, cinema e ricerca scientifica

LECCE – Torna a Lecce, dal 2 al 7 marzo 2026, il, la rassegna interamente dedicata alla fantascienza, al fantastico e alla ricerca scientifica, ideata e diretta da Alessandro Stajano. La manifestazione, patrocinata da Comune di Lecce, Provincia di Lecce, Regione Puglia, Apulia Film Commission, Università del Salento, Gruppo Ufologico Pugliese e Movie in Sud, si svolgerà nell’ex Convento degli Agostiniani.

Il festival si articola tra proiezioni cinematografiche, mostre fotografiche, dibattiti e incontri con ospiti di spicco del mondo della cultura, del cinema, della scienza e dell’ufologia. Tra i protagonisti accademici, spiccano la neo rettrice dell’Università di Lecce Maria Antonietta Aiello, i professori Luca Bandirali, Genuario Belmonte, Gian Pietro Di Sansebastiano, Antonio Ficarella, Luigi Musco, Giulia Furfaro, Gianluca Quarta e Angelo Corallo, che discuteranno di ricerca biotecnologica, sostenibilità e innovazioni in campo aero-spaziale.

Momento clou sarà la Tavola Rotonda di sabato 7 marzo, con la partecipazione del professor Saverio Pascazio del Dipartimento di Fisica dell’Università di Bari, le cui ricerche sulla fisica quantistica hanno contribuito al recente Premio Nobel assegnato a Michel Devoret, John Martinis e John Clarke.

Tra gli ospiti anche l’attore, regista e poeta Paolo Milocco, giurato dei contest di shortstories e audiovisivo e direttore artistico del CIFF – Corfù International Film Festival; l’antropologa Valentina Ferranti, con il suo romanzo di fantascienza Ritorno ad Amtara; lo studioso Mario Cazzato, con il viaggio illustrato Guida della Lecce Fantastica; e il docente di Musica Applicata Francesco De Donatis, che terrà una lezione sulla colonna sonora di Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo di Spielberg.

Il festival celebra anche il centenario dalla nascita di Carlo Rambaldi, con una mostra fotografica dedicata alle sue opere. I visitatori potranno inoltre interagire con E.T., protagonista del contest di disegno creativo “E.T., l’Alieno e l’Amicizia”, dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Le proiezioni dei film, tra cui Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, Alien, E.T., Stargate, The Abyss, The Martian e Esistenza Zero di Matteo Scarfò, si terranno presso il Cinelab Giuseppe Bertolucci della Apulia Film Commission a Lecce, con dibattiti e approfondimenti a seguire.

Il festival prevede anche il Premio Lecce FantaFest 2026, dedicato a opere di scrittura e audiovisive, con la cerimonia di premiazione sabato 7 marzo alle 16:00 presso la chiesa degli Agostiniani. I premi, in plexiglass, legno e argento, saranno consegnati dalla madrina del festival e presidente di giuria Daniela Rambaldi.

«Mettere insieme fantascienza e ricerca scientifica è una scommessa vincente – afferma Alessandro Stajano –. Grazie alla collaborazione con l’Università del Salento e all’apporto di numerosi ospiti, il LecceFantaFest si conferma un appuntamento imperdibile per il pubblico di tutte le età».