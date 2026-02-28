Oria, nasce il Lions Club Satellite (di Francavilla): un nuovo presidio di solidarietà per la comunità



ORIA (BR) - Nella città di Oria prende vita il Lions Club Satellite (di Francavilla), nuova realtà di servizio inserita nella rete di Lions Clubs International, la più grande organizzazione umanitaria al mondo. L'iniziativa rappresenta un passaggio importante per il territorio e mira a rafforzare l'impegno sociale grazie al contributo di nuove energie, competenze e professionalità.





Per quel che riguarda il Club, opererà in stretta collaborazione con il Lions Club Francavilla Fontana, condividendone valori, visione e linee progettuali. Tra gli obiettivi principali: promuovere attività solidali, sostenere progetti sociali, sanitari e culturali, coinvolgere giovani e professionisti e sviluppare una rete di cooperazione con associazioni e istituzioni locali.





Il motto lionistico "We Serve" – "Noi Serviamo" – trova così una concreta applicazione sul territorio, con particolare attenzione alle esigenze delle fasce più fragili della popolazione.





La costituzione del Satellite è stata ufficializzata durante la tradizionale Festa degli Auguri del Lions Club di Francavilla Fontana, occasione che ha evidenziato la vitalità dell’associazione e la sua capacità di coinvolgere persone motivate e sensibili ai valori del servizio.





I soci fondatori del Lions Club Satellite di Oria sono Rossella Pinto, Carola Delli Santi, Antonio Proto, Daniela Spina, Massimo Ricchiuto, Cosimo Sternativo e Alessandro Summa.





La cerimonia, scandita dai rituali lionistici nel rispetto della tradizione, si è svolta in un clima di partecipazione ed emozione, confermando il Lions non solo come associazione di servizio, ma come comunità viva e in continua crescita.





Con questa nuova nascita si apre per il territorio un’opportunità concreta di impegno civico, collaborazione e progettualità condivisa al servizio della collettività.