Oro azzurro nel doppio slittino: Rieder e Kainzwaldner fanno la storia a Milano-Cortina

MILANO-CORTINA – Una giornata indimenticabile per loalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Dopo il trionfo femminile di, a salire sul gradino più alto del podio sono stati anche, che hanno conquistato l’

Gli azzurri partivano dalla terza posizione dopo la prima manche, a soli 17 millesimi dai leader statunitensi. La partenza della seconda manche non è stata perfetta, ma Rieder e Kainzwaldner hanno recuperato nella parte finale del tracciato, chiudendo con un tempo straordinario che ha messo dietro gli austriaci Steu e Kindl (distaccati di appena 8 millesimi) e gli americani Mueller e Haugsjaa, scivolati fino al sesto posto.

Un’altra coppia italiana, Fabian Malleier e Ivan Nagler, ha chiuso al settimo posto, a conferma della forza degli azzurri su una pista che rimarrà nella storia: la Eugenio Monti del Cortina Sliding Center.

La medaglia d’oro è stata seguita con entusiasmo dalla presidente del CIO, Kirsty Coventry, e dagli spettatori italiani, che hanno potuto celebrare un trionfo storico per l’Italia nello slittino.

Con questo risultato, l’Italia conferma il suo momento d’oro nella disciplina, chiudendo una giornata olimpica memorabile tra emozioni e grandi imprese sul ghiaccio.