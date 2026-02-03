'Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca', inizia il countdown



Inizia il «countdown» per la prima sfilata del “Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca», definito “il più bel Carnevale del Salento” e giunto alla 42ma edizione. Inizia il «countdown» per la prima sfilata del “Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca», definito “il più bel Carnevale del Salento” e giunto alla 42ma edizione.





Carristi, volontari cartapestai, organizzatori, musicisti, acrobati e ballerine sono tutti impazienti di percorrere i grandi viali della zona industriale di Corsano (Lecce), dove ad attenderli ci sarà una folla delle grandi occasioni. Stimate in diverse migliaia le presenze dei visitatori, che ogni anno raggiungono il Tacco d’Italia per ammirare alcune tra le più strabilianti creazioni carnevalesche che la Puglia possa offrire.





Le sfilate si svolgeranno l’8, il 15 e il 17 febbraio 2026, organizzate dalla Pro Loco di Corsano diretta da Salvo Bleve, con il sostegno del Comune di Corsano, dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” e dell’Unpli.





LE SFILATE. Domenica 8 febbraio la partenza del corteo è in programma alle ore 15 in via dell’Artigianato. Sarà effettuato un percorso ad anello attraverso i viali che fiancheggiano i capannoni industriali, per poi raggiungere il palco allestito alla fine del percorso.

Ad aprire la manifestazione sarà il carro della Pro Loco, caratterizzato dalle storiche maschere locali di “Biasi” e “Nunziata”, che trasporterà la postazione della presentatrice Antonella Bleve e la consolle con le dj “Las Arenellas” (Raffaella Orlando e Annachiara Orlando).

Domenica 15 febbraio alla conduzione si affiancherà Lucia Bleve con la sua contagiosa euforia.

Il gran finale del 17 febbraio porterà alla premiazione del carro vincitore, che sarà scelto da una giuria qualificata che esaminerà molti aspetti delle composizioni in cartapesta, tra cui la qualità artistica, tecnica e scenografica, l’armonia dei colori, la complessità delle strutture e i sincronismi tra i vari movimenti presenti sul carro allegorico.

Premi saranno attribuiti anche alla maschera più bella relativamente a gruppi, adulti e bambini.





I CARRI IN GARA. A contendersi l’ambito trofeo sono quattro scuole di carristi, ognuna composta da decine di volontari e guidata dagli storici capicarristi locali.

In competizione tra loro ci saranno anche i gruppi di ballo che accompagneranno i carri e che avranno alla fine una propria classifica.

Il gruppo “Mir” di Corsano, che fa riferimento al capocarrista Roberto Buccarello, sarà in sfilata con il carro dal titolo «Il Paese dei farlocchi». Ad accompagnarlo sarà il gruppo di ballo “Un mondo di pagliacci” diretto da Lucia Orlando.

Il gruppo “Picca ma boni jr” di Patù, guidato dai capicarristi Francesco De Nuccio e Sergio Abaterusso, nel corteo proporrà il carro «La magia del Carnevale». In abbinamento sfilerà il gruppo di ballo “I custodi della gondola” guidato da Cinzia Cazzato.

Il gruppo “Quelli che il Macello” di Corsano, coordinato dal capocarrista Carlo Morrone, si presenterà con il carro intitolato «Pandora: la speranza tra le ombre». Il gruppo di ballo che lo fiancheggerà sarà quello denominato “Il respiro della speranza” sincronizzato da Sara Ruberti.

Il gruppo “Mare di guai” di Corsano, indirizzato dal capocarrista Marco Chiarello, sfilerà con il carro dal titolo «Carnevale, una magia da tramandare».





IL PROGRAMMA. La prima giornata di divertimento, quella dell’8 febbraio, proseguirà per tutta la sera fino a notte, grazie al dj set de “Las Arenellas”. Ospite della manifestazione sarà il presidente regionale delle Pro Loco di Puglia, Rocco Laucello.

Per la seconda sfilata, quella del 15 febbraio, ad arricchire l’evento ci sarà l’esibizione degli “Eternauti” con il loro laboratorio di circo che vedrà performer e trampolieri girovagare tra il pubblico, mentre la serata sarà deliziata dalla musica della cartoon rock cover band “La combriccola di Boe”.

A chiudere la serata finale dedicata alle premiazioni, il 17 febbraio, sarà l’esibizione live del gruppo “Havana Trio”.

In tutte e tre le giornate di sfilate ci saranno come ospiti la “Quadriglia di Presicce-Acquarica”, l’Asd “Sirio Finibus terrae Aps Sport” (15 donne di Gagliano del Capo che praticano il catch’n serve ball e che si presenteranno con simpatiche vespe in cartone), i ragazzi del centro di riabilitazione dell’Istituto dei Padri Trinitari di Gagliano del Capo, il gruppo di ragazzini “Flintstones” di Corsano e il gruppo dei “Rompiscatole” di Corsano.

Nel settore adiacente al palco poi, si potrà accedere all’area food, dove saranno serviti prodotti enogastronomici locali, e allo spazio dedicato alle giostre per i più piccoli.





LA LOGISTICA. Per partecipare alla sfilata del «Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca» è possibile raggiungere la zona industriale tramite la strada provinciale 81 per chi proviene da nord (direzione Tricase – Tiggiano), oppure dalla strada provinciale 210 (per immettersi sulla provinciale 81) per chi giunge da ovest (Maglie – Montesano Salentino – Alessano).

La Pro loco, grazie al coordinamento di Comune e Protezione civile, ha predisposto una serie di aree parcheggio in prossimità della zona industriale, sono gratuite e si trovano in via Leonardo Da Vinci, in via Campo La Donna e nelle vicinanze del campo sportivo comunale.