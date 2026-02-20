Ottavi di finale all’ATP 250 di Delray Beach: Cobolli ai quarti
FRANCESCO LOIACONO - Si completa il quadro degli ottavi di finale nel torneo ATP 250 di Delray Beach, negli Stati Uniti, con diversi risultati significativi sia nel singolare sia nel doppio.
Nel tabellone principale, Flavio Cobolli supera il francese Terence Atmane con il punteggio di 7-5 6-4, conquistando l’accesso ai quarti di finale grazie a una prova solida nei momenti chiave dei due set.
Avanza anche il cinese Coleman Wong, che batte l’americano Brandon Nakashima per 6-4 7-6. Vittoria in due set per l’americano Alex Michelsen, che si impone 6-3 7-6 sul connazionale Sebastian Korda.
Match più combattuto quello tra il norvegese Casper Ruud e l’americano Marcos Giron: dopo aver perso il primo set 4-6, Ruud rimonta chiudendo 7-6 6-4 e stacca il pass per i quarti.
Doppio: definite le prime coppie ai quarti
Nel torneo di doppio, i francesi Theo Arribage e Albano Olivetti superano 6-1 6-4 il messicano Santiago González e l’olandese David Pel, qualificandosi per i quarti di finale.
L’uruguaiano Ariel Behar e l’australiano Matthew Romios prevalgono 6-2 4-6 13-11 sui kazaki Andrey Golubev e Aleksandr Nedovyesov al termine di un super tie-break combattuto.
Successo anche per il canadese Liam Draxl e l’antiguano Jody Maginley, che si impongono 6-3 6-3 sugli americani Trey Hildebrand e Mac Kiger.
Il torneo entra ora nella fase decisiva, con i quarti di finale pronti a delineare i favoriti per il titolo in Florida.