Lecce-Inter, sfida salvezza e scudetto al Via del Mare

- Il Lecce affronterà domani alle 18 l’Inter allo stadio Via del Mare nella ventiseiesima giornata di Serie A. I salentini, reduci dal successo per 2-0 contro il Cagliari all’Unipol Domus, puntano a dare continuità ai risultati per compiere un passo significativo verso la salvezza.

Di fronte ci sarà un’Inter lanciata dalla vittoria per 3-2 contro la Juventus allo stadio Giuseppe Meazza e determinata a consolidare il primo posto in classifica.

Le probabili formazioni

Nel Lecce, l’allenatore Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Berisha e Camarda. Sugli esterni agiranno Coulibaly e Gandelman, con Pierotti in cabina di regia. In attacco spazio alla coppia Cheddira-Banda.

Nell’Inter, il tecnico Cristian Chivu non avrà a disposizione gli squalificati Barella e Calhanoglu, oltre agli indisponibili Dumfries e Lautaro Martínez per problemi muscolari. Sulle fasce previsti Sucic e Dimarco, con Mkhitaryan trequartista e in avanti Bonny e Francesco Pio Esposito.

Arbitrerà l’incontro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

L’ultimo precedente

Nell’ultimo confronto di Serie A a Lecce, datato 26 gennaio 2025, l’Inter si impose con un netto 4-0. I nerazzurri passarono in vantaggio al 6’ con Frattesi e raddoppiarono al 39’ con Lautaro Martínez. Nella ripresa andarono a segno Dumfries al 12’ e Taremi al 16’, chiudendo definitivamente la gara.

Domani il Lecce cercherà di invertire il trend recente contro i nerazzurri, mentre l’Inter è chiamata a confermare il proprio primato in una fase cruciale della stagione.