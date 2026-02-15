Foggia, inaugurato il primo ristorante arabo
FOGGIA - Nel cuore pulsante di Foggia, il Quartiere Ferrovia si è illuminato di luci e suggestioni arabe nella serata di San Valentino, celebrata in occasione della Giornata Mondiale dell’Amore, accompagnando il momento solenne dell’avvio del Ristorante Marrakech. Situato in Via Monfalcone 47, il primo ristorante arabo della provincia è stato inaugurato ufficialmente con il taglio del nastro da Lucia Aprile, Vicesindaca e rappresentante della Sindaca. Alla cerimonia hanno preso parte anche l’Assessore alla Sicurezza del Comune, Giulio De Santis, insieme a numerose figure istituzionali e cittadine.
L’atmosfera, intessuta di legami e gratitudine, si è arricchita della presenza del Consigliere comunale ed ex parlamentare Prof. Nunzio Angiola, del rappresentante dell’Arcivescovo Don Marco Camiletti, della delegata del Rettore dell’Università Prof.ssa Maria Antonietta Fiore, della Direttrice della Caritas Khady Sene, della commercialista Dott.ssa Cecilia Grossi e della Presidente dell’associazione La Via della Felicità Marina Biancardino, oltre a esponenti della società civile e professionisti di diversi settori.
La clientela dovrà attendere soltanto due giorni per assaporare i piatti simbolo della cucina marocchina – dal tajine al couscous – quando il ristorante aprirà dal 17 febbraio, sei giorni a settimana, dalle 16 alle 22, con servizio dedicato alla cena fino al 22 marzo. Dopo la pausa del lunedì, dal 24 marzo Ristorante Marrakech entrerà a pieno regime, offrendo colazione, pranzo e cena dalle 8 alle 22. Sul sito ristorantemarrakech.it è possibile scoprire nel dettaglio la filosofia gastronomica che anima questa nuova e affascinante realtà.
