Paestum, allarme coccodrillo nei canali: scatta l’intervento della Protezione Civile

PAESTUM - Paura nei canali di, in provincia di Salerno, dove sarebbe stato avvistato un. La segnalazione, rilanciata con foto sul web, ha fatto rapidamente il giro dei social e ha portato all’intervento dellae dei funzionari dell’

L’avvistamento è avvenuto in una zona agricola vicino agli stabilimenti lattiero-caseari e alle stalle delle bufale, nei pressi dei canali di irrigazione della zona. Le autorità hanno già avviato le operazioni per verificare la presenza dell’animale e, se confermata, catturarlo in sicurezza. In alternativa, sarà necessario chiarire la situazione per smontare eventuali allarmi ingiustificati.

Non è la prima volta che episodi simili si verificano in Italia. Lo scorso luglio, a Ladispoli, un allarme coccodrillo aveva fatto il giro del web: alla fine si trattava di un giocattolo galleggiante nelle acque del fiume Sanguinaria, che aveva suscitato panico e curiosità.

Gli aggiornamenti ufficiali sulla vicenda di Paestum sono attesi nelle prossime ore, mentre residenti e turisti restano con il fiato sospeso.