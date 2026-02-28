Palo del Colle, imprenditore aggredito e rapinato nel parcheggio della sua azienda

PALO DEL COLLE – Un’aggressione violenta e mirata ha colpito il 51enne, amministratore delegato del, all’interno del parcheggio della sua azienda lungo la statale 96. L’episodio risale al 18 febbraio scorso, poco dopo le 19, e ha visto tre uomini incappucciati, vestiti di nero e con guanti alle mani, assalire l’imprenditore per rapinarlo di auto e gioielli.

Secondo quanto ricostruito, i rapinatori hanno manomesso le fotocellule del cancello elettronico dello stabilimento per introdursi nell’area. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso la scena: i tre si sono avvicinati alla BMW X6 parcheggiata, impugnando oggetti metallici, mentre Milo li ha sorpresi. Uno dei malviventi lo avrebbe immobilizzato alle spalle, stringendogli la gola con il gomito e puntandogli un oggetto metallico al fianco. Dopo averlo scaraventato a terra, i rapinatori gli hanno sottratto un orologio di marca Rolex e due braccialetti Tennis.

Durante la rapina, i malviventi avrebbero minacciato l’imprenditore in dialetto, dicendo: “Io ti uccido” e “Fai attenzione che sappiamo che hai i figli a casa”. I rapinatori sono poi fuggiti a bordo della BMW, seguiti da un quarto uomo su un’auto in attesa vicino all’ingresso. La vettura rubata è stata ritrovata bruciata in campagna il giorno successivo.

Milo, assistito dall’avvocato Nicola Pasculli, ha sporto denuncia ai carabinieri consegnando i filmati delle telecamere. L’imprenditore ha riportato ferite con prognosi di sette giorni e, dopo l’accaduto, ha dichiarato: “Sono ancora turbato e non mi sento tutelato. Ho dovuto mettere una guardia armata per la sicurezza dei miei dipendenti, perché temo per la mia e la loro incolumità. Queste spese comportano meno investimenti, mentre ai presidi di sicurezza ci dovrebbe pensare qualcun altro”.

Le autorità stanno analizzando le immagini e indagano per identificare i responsabili dell’aggressione e della rapina, cercando di chiarire eventuali collegamenti con altre bande operative nella zona.