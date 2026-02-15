Palombaio in lutto per Gianvito Carelli: lunedì i funerali del 17enne morto in un incidente sulla provinciale 22

BITONTO - Saranno celebrati lunedì alle ore 16, nella chiesa del Palombaio, i funerali di Gianvito Carelli, il 17enne morto nella notte tra venerdì e sabato in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 22 che collega Palombaio a Terlizzi.

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri della compagnia di Modugno, il giovane viaggiava sul sedile passeggero di una Jeep Renegade condotta da un amico 19enne. Per cause ancora in fase di accertamento, al vaglio della Procura di Bari, il veicolo è uscito di strada ribaltandosi. L’impatto contro un muretto a secco si è rivelato fatale per il 17enne.

A bordo dell’auto si trovava anche un altro 19enne seduto sul sedile posteriore. Gli altri due occupanti del mezzo sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita: sono attualmente ricoverati presso l’ospedale Di Venere e il Policlinico di Bari.

Profondo il cordoglio della comunità. «L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore – ha dichiarato il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci – siamo sgomenti davanti a un’altra giovane vita spezzata troppo presto».

In segno di lutto sono state annullate le manifestazioni previste a Palombaio in occasione del Carnevale. Anche l’Istituto Vespucci di Molfetta, attraverso la propria pagina Instagram, ha voluto ricordare Gianvito con parole cariche di commozione: «Pensiamo ai suoi sogni infranti, ai sacrifici che anche se giovanissimo ha fatto per costruire il suo futuro. Ricorderemo il suo sorriso, la sua dolcezza, il suo altruismo».