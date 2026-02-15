Cagliari-Lecce, sfida salvezza all’Unipol Domus: salentini a caccia di continuità, sardi per difendere il dodicesimo posto

- Il Lecce si prepara a scendere in campo domani alle ore 20.45 contro il Cagliari all’“Unipol Domus Arena” nella venticinquesima giornata di Serie A. Una sfida delicata in chiave salvezza per i salentini, che arrivano all’appuntamento galvanizzati dal successo per 2-1 contro l’Udinese al “Via del Mare” e determinati a compiere un ulteriore passo avanti verso la permanenza nella massima serie.

La formazione allenata da Eusebio Di Francesco dovrà però fare i conti con alcune assenze pesanti: Banda sarà squalificato, mentre Camarda e Berisha non saranno disponibili per infortunio. Sul piano tattico, sulle corsie esterne agiranno Coulibaly e Gandelman, con Pierotti in cabina di regia. In attacco spazio alla coppia composta da Cheddira e Sottil, chiamati a garantire profondità e concretezza sotto porta.

Situazione opposta per il Cagliari, che torna tra le mura amiche dopo la sconfitta per 2-0 subita contro la Roma allo stadio “Olimpico”. I sardi, attualmente dodicesimi in classifica, puntano a una vittoria per consolidare la propria posizione. Il tecnico Fabio Pisacane dovrà rinunciare a Belotti, Folorunsho e Deiola, tutti alle prese con problemi muscolari. Sulle fasce agiranno Mazzitelli e Gaetano, con Kilicsoy trequartista a supporto delle punte Esposito e Palestra.

La direzione di gara sarà affidata a Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

L’ultimo precedente in Serie A in casa del Cagliari, datato 19 gennaio 2025, sorrise ai rossoblù con un netto 4-1. Dopo un primo tempo chiuso con il vantaggio del Lecce al 42’ grazie a Pierotti, nella ripresa i sardi ribaltarono completamente il risultato: al 15’ Gaetano firmò il pareggio, al 20’ Luperto completò la rimonta. Nel finale Zortea al 35’ e Obert al 38’ arrotondarono il punteggio, fissando il definitivo 4-1.

Domani sera le due squadre torneranno a incrociarsi in un confronto che promette intensità e tensione agonistica, con punti pesanti in palio sia per la corsa salvezza del Lecce sia per la stabilità di classifica del Cagliari.