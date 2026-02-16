Palombaio, oggi i funerali di Gianvito Carelli: comunità in lutto per il 17enne morto nell’incidente

PALOMBAIO - Si terranno oggi pomeriggio, alle ore 16 nella chiesa del Palombaio, i funerali di Gianvito Carelli, il 17enne che ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 22 che collega Palombaio a Terlizzi.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo viaggiava sul sedile passeggero di una Jeep Renegade guidata da un amico 19enne. Per cause in corso di accertamento, l’auto è finita fuori strada ribaltandosi e schiantandosi contro un muretto a secco e alcuni alberi.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare. Feriti gli altri due occupanti del veicolo, entrambi 19enni, attualmente ricoverati all’ospedale Di Venere e al Policlinico: le loro condizioni non sono gravi.

Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci: “L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Siamo sgomenti davanti a un’altra giovane vita spezzata troppo presto”.