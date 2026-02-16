Martina Franca: il prof. Francesco Schittulli presenta “Una vita per vincere il cancro”

MARTINA FRANCA – Giovedì 26 febbraio, alle ore 18.30, il Palazzo dell’Università – Salone delle Adunanze (Piazza Plebiscito 17) ospiterà la presentazione del libro Una vita per vincere il cancro del prof. Francesco Schittulli, medico oncologo di fama internazionale e presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Colturazione insieme al C.I.P.E.P. associativo (Comitato Inclusione, Parità, Educazione, Lotta alle Povertà – provincia di Taranto), con il sostegno della LILT Taranto. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Maria Liuzzi di Telenorba. La serata si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore alle Attività Culturali del Comune di Martina Franca, Carlo Dilonardo. Interverranno Perla Suma (presidente LILT Taranto) e Luca Conserva (presidente dell’Associazione Artigiana di M.S. APS).

Saranno inoltre presenti Antonio Lattanzio, vicepresidente e coordinatore regionale di Colturazione; Giulietta Marangi, coordinatrice per Martina Franca; e Mary Lenti, delegata al supporto eventi.

Cuore dell’incontro sarà la testimonianza del professor Schittulli, che nel volume ripercorre una vita dedicata alla lotta contro il cancro, intrecciando esperienza professionale e dimensione umana della cura. Con l’autore dialogheranno anche professionisti del settore sanitario pugliese: Maria Donata Ancona (psicologa e dirigente ASL Taranto), Tatiana Battista (Centro Screening Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto), Marisa Cataldo (direttore generale LILT Bari) e Deborah Cinquepalmi (presidente associazione Simba Odv).

Nel suo intervento, Schittulli sottolinea come la cura non possa limitarsi all’atto clinico, ma debba fondarsi sulla relazione, sull’ascolto empatico e su una cultura della prevenzione che accompagni la persona lungo tutto l’arco della vita. Screening, diagnosi precoce e comportamenti informati diventano così strumenti essenziali di responsabilità individuale e collettiva.

Per informazioni: segreteria organizzativa a cura della giornalista Titty Battista (380 3174472).