Brindisi, 15enne a scuola con un tirapugni: denunciato
BRINDISI - Un tirapugni nascosto tra gli effetti personali di uno studente. È quanto scoperto dai carabinieri all’interno di un istituto professionale di Brindisi, nell’ambito dei controlli mirati al contrasto dell’introduzione di armi bianche nelle scuole.
Protagonista della vicenda un ragazzo di 15 anni, denunciato dopo il ritrovamento dell’oggetto. Determinante, durante l’ispezione, è stato il fiuto di un cane antidroga che ha segnalato con insistenza un giubbotto riposto tra i banchi.
I militari hanno quindi approfondito il controllo, convocando un genitore del minore. Nel corso delle verifiche è stato rinvenuto il tirapugni, sottoposto a sequestro.
L’episodio si inserisce nel quadro delle attività preventive svolte dalle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza negli istituti scolastici e prevenire situazioni potenzialmente pericolose.
