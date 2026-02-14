Tragedia sulla provinciale Terlizzi-Palombaio: muore un diciassettenne, feriti altri due
TERLIZZI - Ancora una giovane vittima della strada stanotte sulla provinciale che collega Terlizzi a Palombaio, frazione di Bitonto, nel Barese. A perdere la vita è stato un diciassettenne a bordo di un’auto finita fuori strada, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato.
Il conducente e un altro passeggero sono rimasti feriti e sono stati estratti dall’auto accartocciata dai vigili del fuoco. I due sono stati poi trasportati dai soccorritori del 118 rispettivamente al Policlinico e all’ospedale Di Venere.
Le autorità stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre la comunità locale piange la giovane vittima di un’altra tragedia stradale che segna la zona.
