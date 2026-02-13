Paura a Bari, cede un balcone in via Pascoli: due famiglie evacuate

BARI – Nel tardo pomeriggio di oggi, una porzione di un balcone è crollata in uno stabile di, nel quartiere Libertà di Bari, dove erano in corso lavori di ristrutturazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra, che hanno effettuato un sopralluogo per verificare la stabilità della struttura. I tecnici del Comune, avvisati dai pompieri, hanno deciso di inibire l’accesso alla palazzina, in attesa di ulteriori controlli strutturali.

Due famiglie sono state costrette a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni, mentre il marciapiede davanti allo stabile è stato transennato per garantire la sicurezza dei passanti.

Le autorità locali hanno assicurato che nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori accertamenti per valutare eventuali rischi e stabilire i lavori necessari per mettere in sicurezza l’edificio.