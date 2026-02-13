Tre incidenti sul lavoro in Puglia: un operaio grave a Bari e Monopoli

BARI - Tre diversi episodi di infortuni sul lavoro si sono verificati oggi in Puglia, coinvolgendo operai di diverse età e con dinamiche differenti.

Il caso più grave riguarda un operaio di 47 anni precipitato da una scala da circa 3 metri all’aeroporto di Bari durante l’esecuzione di prove di laboratorio da parte della ditta Tecnolab di Altamura. L’uomo è stato soccorso immediatamente e trasferito al Policlinico di Bari. Sulla vicenda stanno indagando le autorità della Polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

A Monopoli, invece, un 61enne è rimasto vittima di un grave incidente in via La Pira mentre stava lavorando. L’uomo ha riportato un trauma esteso dalla coscia all’addome fino sotto il torace ed è stato trasferito in codice rosso al Policlinico di Bari per ricevere le cure necessarie.

A Barletta, infine, un operaio di 56 anni ha subito una contusione toracica mentre operava su una gru durante il caricamento di un container. Lo stabilizzatore della gru sarebbe sprofondato nell’asfalto, causando la caduta del carico sulla cabina di guida. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Questi episodi sottolineano l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e del rispetto delle procedure operative, soprattutto in settori ad alto rischio come cantieri e laboratori industriali. Le autorità competenti proseguono nelle indagini per accertare le cause degli incidenti e prevenire simili eventi in futuro.